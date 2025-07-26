Международный «Кубок Урал Логистики Вороново» прошел в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Участники соревновались в беге на милю, а также в ходьбе на десять километров.

В поселении Вороновское в Москве прошел международный «Кубок Урал Логистики Вороново». В рамках главного старта летнего сезона ПСБ чемпионата России по легкой атлетике прошли забег на одну милю по шоссе и соревнования по ходьбе на десять километров.

Организаторами соревнований выступили Министерство спорта России и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). В Вороново было заявлено 29 иностранных спортсменов из девяти государств: Эфиопии, Кении, Марокко, Испании, Туниса и других стран.

В соревнованиях по бегу на милю участвовали не только профессиональные спортсмены, но и любители. Они соревновались на той же дистанции, что и профессионалы, и смогли сравнить свои результаты с результатами атлетов. Кроме того, в программе соревнований были предусмотрены забег на полмили для детей и забег «Маскарад».

Соревнования по ходьбе на десять километров — одно из ключевых событий «Кубка Урал Логистики Вороново». В соревновании участвуют лучшие российские спортсмены, в том числе лидеры среди юниоров и молодежи, а также зарубежные атлеты. Судейский состав формировался с привлечением международных специалистов.

В соревновании по бегу на одну милю среди мужчин победу одержал представитель Кении Джоспат Кипкируй. Он преодолел дистанцию за 3 минуты 57,91 секунды. Второе место занял его соотечественник Амасон Киреу, показавший результат 3 минуты 58,19 секунды. Третьим финишировал Абдулкерим Теки из Эфиопии — его время составило 3 минуты 59,41 секунды. Российский спортсмен Евгений Валитов занял седьмое место, но его результат стал новым рекордом России — 4 минуты 2 секунды.

Среди участниц женского забега победу одержала Биртукан Дегу из Эфиопии, показав время 4:30.16. На втором и третьем местах расположились ее соотечественницы Ксанет Алем (4:30.33) и Самравит Мулугета (4:30.83). Среди российских спортсменок лучший результат показала Лилия Мендаева, занявшая четвертое место с результатом 4:32.30. Это новый рекорд России на данной дистанции.

В соревнованиях по ходьбе на 10 километров в рамках «Кубка Урал Логистики Вороново» Сергей Кожевников показал лучший результат мирового сезона, финишировав первым с результатом 38:32. Второе место занял Максим Бойко, также представляющий Россию, его время — 38:36. Третьим к финишу пришел спортсмен из Эфиопии Мисгана Вакума.

Среди женщин, выступающих в спортивной ходьбе на дистанции 10 километров, представительница России Эльвира Новосельцева показала лучший результат в этом мировом сезоне. Ее время — 41:47. На втором и третьем местах расположились Рейхан Каграманова (44:26) и Кристина Любушкина (44:57) соответственно.

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