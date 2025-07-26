Эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка на трассе в Новгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Мальчик перебегал дорогу рядом с родителями и скончался в машине скорой.

В Солецком округе Новгородской области днем 26 июля эвакуатор насмерть сбил четырехлетнего ребенка, который перебегал дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления МВД России.

Как рассказал начальник областной Госавтоинспекции Виктор Гаврилов, водитель эвакуатора совершил наезд на мальчика, когда тот оказался на проезжей части. От полученных травм ребенок умер в машине скорой помощи.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе Р-56 Великий Новгород – Псков. По словам Гаврилова, ребенок находился вместе с родителями.

Следственное управление СК РФ по Новгородской области в своем Telegram-канале уточнило, что по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в этот же день в Раменском районе Подмосковья водитель грузовика врезался в два автомобиля, остановившихся из-за аварии. В результате трагедии погибли оба водителя и девятилетний ребенок. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц.

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