Фото, видео: 5-tv.ru

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Привычный ритм жизни может стать спусковым крючком для сосудов.

Все чаще диагноз «инфаркт» звучит в кабинете врача для тех, кто только недавно отпраздновал тридцатилетие. Как утверждает в разговоре с 5-tv.ru кандидат медицинских наук Ашот Григорьян, современные пациенты с инфарктом или инсультом — это не только пенсионеры, а и вполне активные молодые люди.

Причина — не в наследственности и не в погоде, а в образе жизни. Ускоренный ритм будней, калорийные перекусы на бегу, стресс и постоянные нагрузки делают свое дело. Организм не справляется, сосуды не выдерживают. Именно это и становится спусковым крючком.

«Мы потребляем большое количество продуктов животного происхождения, содержащих животные жиры. Мы потребляем большое количество продуктов, имеющих быстро усваиваемые углеводы», — отмечает Ашот Григорьян.

В молодости к своему телу относятся без должного внимания: спешка важнее, чем здоровье, быстрые калории важнее, чем правильный рацион.

Сердце же таких компромиссов не прощает. Пока человек торопится к целям, его сосуды медленно заполняются холестерином. Внутри них формируются бляшки, которые в один момент могут разорваться. В этот момент все решают секунды: тромб закрывает просвет сосуда, и поступление крови прекращается.

«К сожалению, стремясь достичь одного эффекта, мы забываем о другом. И это приводит к разрастанию атеросклеротической бляшки внутри сосуда», — добавляет врач.

По его словам, даже банальное желание «разогнать пульс» в спортзале может обернуться трагедией, если сосуды уже ослаблены.

Инсульты у молодых — не миф. Здесь, кроме неправильного питания, часто задействованы врожденные сосудистые аномалии, которые до поры до времени никак себя не проявляют. А потом — внезапный разрыв, кровоизлияние в мозг, и еще один молодой человек оказывается на больничной койке.

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