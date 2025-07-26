Глава МИД Венгрии обвинил Международный уголовный суд в политических играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поводом стал отказ арестовывать израильского премьер-министра.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой в адрес Международного уголовного суда. Поводом стал вызов Венгрии из-за отказа арестовать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху во время его недавнего визита в Будапешт. Об этом стало известно из его соцсети X.

«МУС принимает меры против Венгрии за то, что она не арестовала премьер-министра Израиля Нетаньяху во время своего визита в Будапешт. В результате МУС полностью утратил свой престиж и теперь руководствуется исключительно мелкими политическими мотивами. Здесь нет места политическим интересам и идеологиям», — заявил он.

Сийярто также обратил внимание на обращение суда в надзорные органы, что, по его словам, лишь усилило сомнения в беспристрастности структуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников, обвиненных в насильственном призыве в Закарпатье, где в ходе мобилизации погиб гражданин Венгрии. Сийярто подчеркнул, что решение стало ответом на бездействие Евросоюза, который проигнорировал инцидент и не включил виновных в свои санкционные списки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.