Жители Махачкалы остались без света из-за аварии на электросетях

Фото: © РИА Новости/Артем Кулекин

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В центральной части города идут восстановительные работы.

В Махачкале утром произошло масштабное отключение электроэнергии, в результате которого свыше 86 тысяч человек остались без света. Инцидент затронул центральные районы города. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Дагестана.

«На подстанции 110 кВ „Новая“ вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах», — сказано в сообщении.

Для устранения последствий аварии были задействованы шесть ремонтных бригад компании «Дагэнерго» и восемь единиц спецтехники. По данным энергетиков, было зафиксировано повреждение 23 кабельных линий. Сейчас специалисты проводят очистку кабельных каналов и укладывают новые линии электроснабжения.

Восстановительные работы продолжаются, и, как заявили в «Дагэнерго», завершить их планируется в течение дня. Причины аварии пока не уточняются, однако власти уверяют, что ситуация находится под контролем.

«Без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

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