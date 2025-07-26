Инспекторам МАГАТЭ показали последствия украинских обстрелов Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

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Угроза ядерной безопасности после атак остается высокой.

Сотрудники Запорожской атомной станции (ЗАЭС) показали инспекторам МАГАТЭ разрушения, вызванные ударами боевиков Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.

«Целью демонстрации стало предоставление инспекторам МАГАТЭ возможности воочию подтвердить факт атак атомграда, повлекших гибель гражданского населения», — говорится в сообщении.

Также инспекторам показали поврежденное здание пожарной части на территории станции, а также места попаданий в Энергодаре — городе-спутнике ЗАЭС, где в результате ударов погибли мирные жители. В администрации станции заявили, что риски для ядерной безопасности после подобных атак остаются крайне высокими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ продолжают избегать прямых формулировок в отношении киевского режима, не называя его источником угроз для станции. По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, подобная позиция фактически уравнивает агрессора и жертву, позволяя игнорировать ответственность за удары по атомной инфраструктуре.

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