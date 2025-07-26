Новый штамм коронавируса вызвал рост заболеваний среди детей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

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У большинства пациентов наблюдаются боль в горле и охриплость.

В ряде стран наблюдается активное распространение варианта коронавируса XFG Strain, также известного как «стратус». Об этом рассказала профессор университета Джордж Мэйсон Анча Баранова. Особую обеспокоенность у специалистов вызывает рост числа заболевших среди детей. Слова эксперта приводит V1.RU.

Баранова уточнила, что симптоматика новой формы COVID-19 в целом совпадает с предыдущими штаммами. У большинства пациентов наблюдаются боль в горле и охриплость. Несмотря на это, профессор подчеркнула, что серьезных оснований для паники нет.

Также она прокомментировала информацию о якобы неэффективности домашних тестов. По ее словам, экспресс-средства действительно могут не выявить вирус на ранней стадии заболевания. Врачи советуют повторно провести тест спустя два или три дня, если симптомы сохраняются.

Профессор также отметила, что на данный момент нет данных о снижении чувствительности нового штамма к препарату «Паксловид» и его аналогам. Анализ генома вируса не выявил мутаций, которые могли бы повлиять на действенность указанных медикаментов.

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