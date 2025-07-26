Фигурки Лабубу обогнали айфоны по зарубежным заказам россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Популярность китайского бренда Pop Mart в России резко выросла во втором квартале 2025 года.

Компания CDEK сообщила, что за апрель–июнь 2025 года фигурки лабубу от китайской компании Pop Mart стали заказывать из-за границы чаще, чем продукцию Apple. Согласно отчету, бренд впервые вошел в пятерку самых популярных среди российских покупателей, заняв 2,7% от всех зарубежных заказов и опередив Apple, которая ранее держалась в лидерах.

Во втором квартале рейтинг возглавили бренды Nike (6,7%) и New Balance (3,9%), а Pop Mart занял четвертое место, обогнав Uniqlo (2,2%) и вытеснив Apple из топа. Общий оборот Pop Mart за май и июнь составил 15,6 млн руб., что на 17% больше, чем в первом квартале.

Наибольшим спросом пользовались коллекции Big Into Energy, Tasty Macarons и Lazy Yoga.

Ранее обозреватель из США Марк Магнир в материале для South China Morning Post отметил, что фигурка лабубу, выпускаемая китайским брендом Pop Mart, стала инструментом распространения мягкой силы Китая в западных странах.

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