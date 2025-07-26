Дал волю эмоциям: Макрон показал, как льет слезы по Олимпиаде в Париже

Макрон показал, как льет слезы по Олимпиаде в Париже

Фото: CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

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Французский лидер опубликовал видео в соцсетях с помощью ИИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон разместил в своих официальных социальных сетях видеоролик, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. На кадрах изображен сам глава государства с заплаканными глазами.

«Когда ты тоскуешь по (Олимпийским. — Прим.ред.) играм в Париже», — подисал видео Макрон.

Внизу экрана присутствует пояснение, что изображение Макрона было частично сгенерировано нейросетью. В ролике также используются хроники завершившихся Олимпийских игр, проходивших в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации по всему миру исключить спортсменов из России и Белоруссии из участия в международных турнирах. Однако к концу 2023 года МОК смягчил свою позицию, разрешив представителям этих стран выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным статусом. В результате от России на Игры поехали 15 участников, не представляющих официальную национальную сборную.

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