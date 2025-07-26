Трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ингушетии
В Ингушетии БПЛА упал на частный дом
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Их госпитализировали.
Женщина и трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в сельском поселении Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки Республики Ингушетия зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом», — говорится в сообщении.
Всех четверых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное, пишут в ведомстве.
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