Трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в Ингушетии

В Ингушетии БПЛА упал на частный дом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Их госпитализировали.

Женщина и трое детей пострадали после падения БПЛА на частный дом в сельском поселении Ачалуки Малгобекского района Ингушетии. Об этом сообщил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в сельском поселении Нижние Ачалуки Республики Ингушетия зарегистрировано падение беспилотного летательного аппарата на жилой дом», — говорится в сообщении.

Всех четверых пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается как стабильное и удовлетворительное, пишут в ведомстве.

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