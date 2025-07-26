Жительницы Японии снова стали рекордсменками по продолжительности жизни

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Страна удерживает лидерство на протяжении 40 лет, показывая стабильные демографические результаты.

Министерство здравоохранения Японии опубликовало свежую статистику за 2024 год, согласно которой средняя продолжительность жизни женщин в стране составила 87,13 года.

Мужчины, согласно тем же данным, живут в среднем 81,09 года. Таким образом, Япония в сороковой раз подряд продемонстрировала наивысший в мире показатель по продолжительности жизни среди женщин.

Что касается мужчин, Япония занимает шестое место в глобальном рейтинге, уступая, в частности, Швеции, Швейцарии и Норвегии. Ведомство подчеркивает, что по сравнению с предыдущим годом ситуация осталась практически без изменений: у мужчин показатель не изменился вовсе, у женщин прирост составил лишь 0,01%.

Кроме того, Ученые из Университета Миэ в Японии под началом доктора Ретаро Хасидзумэ впервые успешно использовали систему генного редактирования CRISPR-Cas9 для устранения лишней 21-й хромосомы в клетках людей с синдромом Дауна. Эффективность процедуры достигла 37,5%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.