Экс-футболист Спартака Мухамадиев пришел в сознание после нескольких инсультов

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Бывший игрок московского клуба проходит лечение в столичной клинике под наблюдением врачей.

Мухсин Мухамадиев, ранее выступавший за московский «Спартак», находится в сознании после перенесенных нескольких инсультов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова супруги спортсмена.

«Из реанимации Мухсина перевели в обычную палату, пока состояние тяжелое, но дышит сам. Большую часть спит, находится в сознании. Все процедуры, занятия проходят хорошо. „Спартак“ в курсе состояния Мухсина, но пока что не контактировали со мной. Федерация футбола Таджикистана и „Вахш“ постоянно помогают, также помощь оказывал „Истиклол“. Реабилитация идет по мере возможности, врачи подходят очень внимательно», — рассказала дена Мухамадиева Мохира.

Пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев 30 июня сообщил, что Мухамадиев продолжает лечение в одной из клиник Москвы. Состояние экс-футболиста стабилизировалось, и он находится под постоянным медицинским контролем.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе и начал карьеру в клубе «Памир». За московский «Спартак» он играл в 1994–1995 годах. Сейчас бывший спортсмен восстанавливается после серьезного заболевания.

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