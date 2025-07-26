Вымышленный недостаток: Настасья Самбурская рассказала о борьбе с дисморфофобией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса призналась, что никогда не переживала из-за своих широких плеч.

Актриса и шансонье Настасья Самбурская откровенно рассказала о своем опыте жизни с дисморфофобией — расстройством, при котором человек болезненно зацикливается на внешности.

В ответ на вопрос подписчиков об отношении к своим широким плечам актриса с иронией заметила:

«Ни дня в жизни!» — и добавила, что, несмотря на диагноз, никогда не испытывала из-за этого комплексов.

Она уточнила, что речь идет о телесном дисморфическом расстройстве и подчеркнула, как важно не верить искаженному восприятию себя.

«Возможно, кому-то это поможет! С вами все нормально!» — подбодрила артистка, напомнив, что самокритика часто не отражает реальности.

Самбурская не скрывает: она годами работает над «телом мечты» — тренировки, строгие диеты и усилия стали ее образом жизни. И хотя не всем по вкусу ее спортивная фигура, актриса уверенно отстаивает свое право выглядеть, как ей нравится.

В ответ на оскорбительный комментарий в 2023 году, где ее назвали «бабой-мужиком», Настасья язвительно отметила:

«Не всем же быть лохушечками! Кто-то должен отдуваться за вас».

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