«Увернулся»: пропавший в зоне СВО военкор Филатов вышел на связь

Пропавший в зоне СВО военкор Филатов вышел на связь

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Украинские СМИ поспешили сообщить о его гибели.

Российский военный корреспондент Андрей Филатов, который пропал в зоне проведения специальной военной операции (СВО), нашелся. Он вышел на связь в своем Telegram-канале.

Филатов перестал отвечать после того, как противник совершил удар FPV-дроном.

«Увернулся (от дрона. — Прим.ред.), в общем», — написал корреспондент.

Он рассказал, что вышел за пределы действия комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который был закреплен на автомобиле УАЗ. Филатов сделал это, обогнав внедорожник на мотоцикле. Именно в этот момент журналиста атаковал вражеский дрон.

Корреспондент выложил в личный блог кадры, на которых видно, что беспилотник противника взорвался рядом с ним. Украинские СМИ практически сразу сообщили, что Филатов мертв.

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