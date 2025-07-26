Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Кремль не пойдет на прекращение огня без предоставления гарантий, которые бы устранили более глубокие причины кризиса.

Стремление Дональда Трампа выступить посредником в конфликте между Россией и Украиной оказалось безуспешным. Об этом сообщает издание Steigan.

«Странная попытка администрации Трампа выступить посредником (при этом США были воюющей стороной, а не беспристрастным арбитром) с самого начала оказалась неэффективной», — сказано в материале.

Автор статьи отмечает, что попытка администрации Трампа занять роль посредника с самого начала была странной и неэффективной, учитывая, что США участвовали в конфликте, а не оставались нейтральной стороной. По мнению автора, смена риторики Трампа в адрес России связана с разочарованием из-за отказа Москвы вести переговоры на условиях Запада, требующих предварительного прекращения огня.

14 июля Трамп выставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, но эта инициатива не достигла цели.

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