Без интернета нет войны: ВСУ отложили боевые миссии из-за отключения Starlink
Reuters: Украине пришлось отложить боевые миссии из-за отключения Starlink
Фото: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld
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Спутниковая связь Илона Маска снова дала осечку.
Украинская армия пару дней назад столкнулась с беспрецедентным кризисом — произошел глобальный сбой в работе спутниковой связи Starlink. Об этом пишет британское издание Reuters.
Из-за этого «форс-мажора» Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены на неопределенное время приостановить все боевые действия.
«Один из украинских дроноводов на условиях анонимности сообщил агентству, что его подразделению пришлось отложить несколько операций из-за неполадок», — говорится в статье.
В публикации также подчеркивается, что военные Незалежной практически ничего не могут сделать без хорошего и стабильного интернета.
Перебои в работе Starlink были замечены еще в четверг, 24 июля. Тогда о проблемах сообщало одно из украинских изданий.
Предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал глобальное отключение связи следующими тривиальными словами: «технические неполадки». К слову, это не первый раз, когда Starlink неожиданно перестает работать на территории Украины.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский потерял доверие Запада.
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