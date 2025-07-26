«Бьет меня по рукам»: Андрей Чадов рассказал об отношениях с супругой

Актер Андрей Чадов рассказал, что жена следит за его фигурой

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС

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Жена актера младше него на 14 лет.

Актер Андрей Чадов рассказал, что его супруга — модель Анастасия Виноградова — помогает ему следить за фигурой. Этим артист поделился в интервью изданию «Московский Комсомолец».

Отвечая на вопрос журналиста о том, как актеру удается так хорошо выглядеть в 45 лет, Чадов, не скрывая, сказал, что весь секрет кроется в здоровом образе жизни.

«Как обычно: спорт, диета. Чего-то себе не позволяю: сахар, булки…», — уточнил актер.

При этом он добавил, что, если нужны «дополнительные меры», то просит, чтобы его контролировала супруга.

«Жена бьет. Я ее прошу: бей меня по рукам, она говорит: «Хорошо», — сказал Андрей в беседе с журналистом, отметив, что любимая тщательно следит за его рационом.

Артист живет тихой семейной жизнью и очень счастлив. Супруга Анастасия стала для него настоящей единомышленницей. Познакомились будущие супруги на съемках. Как признается Чадов, между ними сразу пробежала искра. Узами брака они себя связали всего пару лет назад — в 2023 году.

Также Чадов рассказал, что в семье у них конфликтов нет.

«Я вообще терпеть не могу истерики. Слава богу, у нас такого нет. У нас в семье все тихо, хорошо», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что брат Андрея — актер Алексей Чадов — во второй раз станет отцом.

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