В Саратове продолжается поиск пропавших после обрушения части дома

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Семья из трех человек, которую сейчас ищут спасатели, в последний раз выходила на связь всего за несколько минут до трагедии.

В Саратове продолжаются поиски людей, которые пропали после хлопка газа в десятиэтажном доме на улице Блинова. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Семья из трех человек, которую сейчас ищут спасатели, в последний раз выходила на связь всего за несколько минут до трагедии. Вероятнее всего, они были дома, когда обрушилось здание.

По словам журналиста, основную часть обломков у входа в дом убрали минувшей ночью. Тогда же спасатели обнаружили еще одного погибшего.

Напомним, 25 июля в Саратове в многоэтажке произошел хлопок газа, в результате которого обрушился подъезд жилого дома. На данный момент известно как минимум о шести погибших.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

Ранее 5-tv.ru писал, что причиной хлопка газа в Саратове могла стать утечка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.