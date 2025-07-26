Патрушев предостерег Запад от нападения на Калининградскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее американский военный Кристофер Донахью заявил, что альянс намерен подавить оборону Калининграда.

НАТО стремится военным способом разрушить целостность России. Таким мнением с РИА Новости поделился помощник президента РФ и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Он предостерег Запад от нападения на Калининградскую область.

«Калининградская область — это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ с применением всех имеющихся у нас сил и средств, предусмотренных военной доктриной и основами государственной политики в области ядерного сдерживания», — заявил помощник президента.

Не так давно командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутных войск НАТО Кристофер Донахью заявил, что североатлантический альянс хочет подавить оборонительный потенциал ВС РФ в Калининградской области. По словам американского военного, это план страны НАТО хотели реализовать под предлогом «линии сдерживания на восточном фланге».

Ранее 5-tv.ru писал, что Великобритания старается помешать переговорам России и США по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.