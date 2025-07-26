«Очарование исчезло»: Зеленский потерял доверие даже у самых стойких сторонников Украины

Фото: Zuma/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это произошло из-за его решения ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие даже самых близких сторонников Киева после его решения ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

В публикации сказано, что за последние дни Зеленский не только разрушил важный демократический инструмент, но и нанес серьезный ущерб своей репутации, а именно потерял доверие, которое когда-то было ему оказано.

По мнению автора статьи, сейчас президент Незалежной выглядит, как человек, не умеющий контролировать свое государство.

«Очарование Зеленского исчезло, по крайней мере, на этой неделе, даже у самых стойких сторонников Украины», — сказано в публикации.

При этом автор публикации, ссылаясь на источник в Украине, утверждает, что исправить сложившуюся ситуацию уже невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем обернулась для Владимира Зеленского борьба с НАБУ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.