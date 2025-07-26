«Я потеряла лучшего друга»: Келли Осборн впервые прокомментировала смерть отца

Фото: Reuters/Mario Anzuon

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Легендарный рок-музыкант ушел из жизни 22 июля.

Дочь музыканта Оззи Осборна Келли впервые прокомментировала смерть отца. В соцсетях она поделилась трогательным посланием, процитировав строчку из известной композиции Осборна Changes.

«Я чувствую себя такой несчастной, и мне так грустно сейчас, потому что я потеряла лучшего друга», — написала девушка.

Слова певицы растрогали поклонников по всему миру, которые продолжают выражать семье свои соболезнования.

Оззи Осборн ушел из жизни 22 июля на 77-м году жизни. За несколько недель до трагедии музыкант появился на сцене стадиона Villa Park в Бирмингеме вместе с группой Black Sabbath. Из-за тяжелой болезни он не мог стоять и выступал, сидя на черном троне. Он благодарил фанатов за их любовь, а коллег — за возможность собрать последние силы и почувствовать себя тем самым Оззи.

Артист более двух десятилетий боролся с болезнью Паркинсона, а в последние годы столкнулся с новыми диагнозами и осложнениями старых травм, что значительно ухудшило его здоровье.

Ранее, писал 5-tv.ru, о прощальном концерте Оззи Осборна снимут кино. Хронометраж фильма составит сто минут.

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