Татьяна Брухунова описала отношения с Евгением Петросяном одной цитатой

Фото: Instagram*/bruhunova/

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Рассуждая о любви, жена народного артиста вспомнила строки, написанные Антуаном де Сент‑Экзюпери.

Директор Театра эстрадных миниатюр под руководством Евгения Петросяна Татьяна Брухунова об отношениях с мужем, народным артистом РСФСР, говорит нечасто. Но иногда выбирает пару-тройку красивых строк, чтобы напомнить публике, что любит супруга вовсе не за билет в безбедную жизнь, а от всего сердца.

Евгению Вагановичу в сентябре исполнится 80 лет, но его 36-летняя избранница, по собственным словам, по-прежнему не видит проблемы в возрастной разнице. Вот и на этот раз она разбавила нежной лирикой свой блог, посвященный в основном нарядам в стиле «тяжелый люкс», рецензиям на театральные постановки и путешествиям. Брухунова опубликовала совместный снимок с мужем и добавила подпись — цитату Антуана де Сент‑Экзюпери, которой описала их отношения.

«Конечно, встретить человека — это подарок судьбы. Но люди не встречаются, они обретают друг друга. Обретают мало-помалу, как потерявшийся в детстве ребенок по одному разыскивает разбросанных по свету родных… Если бы люди тратили чуть больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не умножать то, что их разделяет, быть может, нам удалось бы жить в мире», — написала она.

У Брухуновой много подписчиков, которые верят в ее любовь к Петросяну, ответственно поздравляют с важными датами, умиляются детьми и восхищаются стилем светской модницы. Но есть не меньше хейтеров, которые подробно изучили путь провинциальной девушки в первые звезды столицы.

Поэтому сначала по своему обыкновению Татьяна Брухунова комментарии подчистила, а потом и вовсе закрыла. Остались только искренние слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение психолога Марианны Абравитовой о состоянии Брухуновой. Эксперт не сомневается, налицо — звездная болезнь.

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