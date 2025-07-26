«Год трезвости и нам»: Айза с молодым бойфрендом отметили два семейных праздника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков; Instagram*/aizalovesam; 5-tv.ru

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Новую любовь звезда приняла не без условий. И сразу сообщила избраннику, что в их отношениях нет места алкоголю.

Блогер Айза-Лилуна Ай и нефтяник Степан Кузьменко отметили годовщину отношений. Кроме того, весь этот год избранник звезды по ее просьбе отказывается от спиртного. Бойфренд на десять лет моложе Айзы, она часто шутит, что он ей как третий сын. Однако именно этот мужчина стал первым в ее любовной биографии, кто не страдает от пагубных зависимостей и не превращает совместную жизнь в испытание.

Именно страх перед новым наркоманом или алкоголиком сподвиг Айзу сразу поставить условие — если Степан хочет с ней встречаться, он должен исключить алкоголь. И он это сделал, но не потому, что зависим, а ради спокойствия любимой. Впрочем, Кузьменко совсем не страдает, так как и сам предпочитает вести здоровый образ жизни.

«Я отмечаю это событие лишь потому, что ты ценишь меня настолько, что готов не пить алкоголь. Ты знаешь, как мне важно в своем окружении иметь трезвых людей. И повезло, что ты независимый, и проблем бросить у тебя не было… Год без эмоциональных качелей, без единой ссоры, год, полный разговоров и прикосновений. Я таких, как ты, никогда не знала и даже не думала, что ты существуешь», — обратилась к бойфренду Айза.

В честь двойного праздника блогер заказала два бенто-торта. На одном из них надпись «Год трезвости» — он для Степана, а на другом красуются слова «Хочу еще». Этот десерт влюбленные разделили. Айза прежде признавалась, что только на пятом десятке ощутила радость здоровых отношений без измен, зависимостей и домашнего насилия. Сыновья ее выбор полностью поддерживают.

Ранее, писал 5-tv.ru, бойфренд Айзы рассказал, как она заботится о его внешности. По словам блогера, для нее важна молодость партнера.

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