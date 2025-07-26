«Успокойся и молчи»: Макаров сорвался на Кудрявцеву, лечащую его от алкоголизма

Фото: www.globallookpress.com/ Anatoly Lomohov

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Телеведущая честно говорит с поклонниками о проблемах в семье, и это не нравится ее мужу.

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров, не выдержал ее откровений. Как известно, звезда публично рассказала об алкоголизме супруга, обсуждала с поклонниками в соцсетях его состояние, свои чувства и тот факт, что отправила его лечиться в рехаб в надежде спасти брак. Перед этим она намекала на развод, но потом заявила, что дала отношениям еще один шанс.

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Судя по всему, разговоры о проблемах со спиртным в прессе и блоге жены беспокоят Макарова. После очередной порции признаний Кудрявцевой он решил ответить — тоже публично. В сторис хоккеист опубликовал обращение к супруге, приправив его ругательствами: «Уже просто успокойся и молчи, ***** (блин). ******* (Задолбала)».

Незадолго до этого Кудрявцева рассказала, что в алкогольной биографии Макарова есть несколько курсов в реабилитационных центрах, кодировки, ситуации, когда он был на грани смерти. Но ничего не помогает. Телеведущая вынуждена разыгрывать спектакли перед шестилетней дочерью Машей и коллегами, чтобы никого не расстраивать и не обременять своими проблемами. И скоро, по словам звезды, помощь потребуется ей.

«Мне очень плохо сейчас. Очень. Это все, что я могу выдавить из себя. Я устала, и больше сил у меня нет. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота», — жаловалась Кудрявцева.

Как рассказала телеведущая, возможность отдохнуть от пьяного мужа и почувствовать себя лучше дают только периоды его лечения. Она всерьез опасается за его жизнь и не видит выхода. По мнению Кудрявцевой, она стала созависимой, так как за все беды вину берет на себя. И понять ее могут только те, кто сталкивался с алкоголизмом близких.

Ранее, писал 5-tv.ru, блогер Мария Погребняк прокомментировала драму Леры Кудрявцевой и призвала ее отказаться от роли мученицы.

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