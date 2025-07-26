Армия обороны Израиля нанесла удар по северной части сектора Газа
Фото: Reuters/Reuters TV
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ЦАХАЛ атаковал район, где раздавали гуманитарную помощь. Погибли 20 человек, ранены более ста.
По меньшей мере 20 человек погибли и более ста получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля по северной части сектора Газа. Об этом 26 июля сообщил телеканал Al Jazeera, ссылаясь на собственные источники.
«20 человек погибли, более 100 ранены в результате удара Израиля», — сказано в сообщении.
По данным издания, удар был нанесен по группе людей, которые ожидали гуманитарную помощь в районе контрольно-пропускного пункта «Зикким».
Отмечается, что ситуация в Газе продолжает оставаться крайне напряженной. Удары по мирным жителям происходят на фоне гуманитарного кризиса, вызванного многомесячным вооруженным конфликтом.
Ранее, писал 5-tv.ru, израильские танки обстреляли гражданских в Газе. По меньшей мере 59 человек погибли, более 200 ранены. Очевидцы утверждали, что бронетехника произвела два выстрела по толпе людей, ожидавших продукты у гуманитарных грузовиков.
Инцидент вызвал широкий международный отклик. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил продолжающееся насилие и нападения на гражданских, которые пытаются получить еду в пунктах раздачи гуманитарной помощи.
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