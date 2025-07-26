Фото: © РИА Новости/Александр Демьянчук

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С начала президентства Владимира Зеленского государственный долг страны увеличился более чем вдвое.

Государственный долг Украины при президенте Владимире Зеленском вырос до 181 миллиарда долларов, из-за чего в стране произошел дефолт — термин обозначает неспособность оплачивать свои долги. Об этом журналистам ТАСС рассказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, на Западе не осталось ни одного эксперта из сферы экономики и инвестиций, которые могли бы поспорить с данным утверждением.

«После невыплаты по кредитам 2 июня 2025 года международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт)», — подчеркнул Медведчук.

Он добавил, что когда Зеленский начинал управлять страной, госдолг составлял 81,9 миллиарда долларов. Несложно подсчитать, что он увеличился более чем в два раза. Однако на Украине, несмотря на факты, дефолт не объявлялся. По мнению Медведчука, потому что признание реальности повлечет за собой немедленное завершение конфликта с Россией.

«Официальное объявление дефолта Украиной будет означать не только, что она не может платить по своим долгам, но и то, что она дальше не способна воевать», — сказал политик.

В свою очередь прекращение боевых действий раскроет еще более неудобный факт — западные партнеры Украины (НАТО и Евросоюз) напрасно вкладывали средства в войну и снабжали киевский режим оружием. Вероятно, после этого будет выставлен счет, который нечем оплатить.

В связи с этим, добавил Медведчук, большая часть западной политической элиты предпочтет делать вид, что дефолта на Украине нет, что она по-прежнему привлекательна для инвесторов. А пока Киев продолжает получать кредиты от международных организаций, чтобы формально выполнять обязательства.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему США могут столкнуться с дефолтом уже этим летом.

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