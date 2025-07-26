Премьер-министр Сербии Джуро Мацут отказался вводить санкции против России

Фото: ANDREJ CUKIC/ТАСС

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Германия и Британия требуют от сербских властей отменить безвизовый режим с РФ.

Премьер-министр Сербии Джуро Мацут заявил, что пока он руководит страной, не введет санкций против России. Соответствующее заявление он сделал во время заседания, посвященного ста дням работы кабинета министров.

«Что касается внешней политики, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что пока я премьер-министр, мы не будем вводить санкции против РФ», — цитирует Мацута телеканал RT Balkan.

Премьер также подчеркнул, что политика будет направлена на защиту территории и населения Косова и Метохии. Прежде премьер говорил, что готов приехать в Москву для обсуждения ряда проектов в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и внешней политики. И обещал не допустить снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сербским оружием.

Тем временем Великобритания и Германия требуют от сербских властей отменить безвизовый режим и прямые рейсы с Россией. В случае отказа угрожают поддержкой митингов в Белграде и других городах. В Сербии уверены, что таким образом Запад добивается полного контроля над государством.

Президент Александр Вучич в свою очередь заявлял, что Белград не хочет поворачиваться спиной к Москве. Он также призывал к укреплению отношений с Россией во всех областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сербия планирует перевезти золотые запасы на свою территорию. Национальный банк страны объяснил решение стремлением защитить активы на фоне мировой нестабильности.

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