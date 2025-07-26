Дональд Трамп рассказал о масштабах возможной торговой сделки с Евросоюзом

Президент Трамп: Торговая сделка США и ЕС может стать самой крупной из всех

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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У главы Белого дома также запланировала встреча с премьером Великобритании Киром Стармером.

Если переговоры между США и Европейским союзом (ЕС) пройдут успешно, произойдет «самая крупная торговая сделка из всех». Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп, беседуя с журналистами по прибытии в Шотландию.

Президент Соединенных Штатов также рассказал о запланированной встрече с британским премьер-министром Киром Стармером. Как подчеркнул Трамп, этого диалога он «с нетерпением ждет». Прежде он говорил о большой вероятности сделки с Великобританией и намерении добиться аналогичного соглашения с ЕС, так как они «очень заинтересованы».

«Но мы встречаемся ради сделки, встречаемся с Европейским союзом, и если она состоится, это будет, пожалуй, самая крупная сделка из всех», — сообщил глава Белого дома.

В апреле Трамп ввел «взаимные» пошлины на импорт из других стран с базовой ставкой в 10%. В июле он пообещал 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе и будут добавлены сверху, если ЕС решит повысить тарифы на американские товары. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о продолжении переговоров с США и готовности с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что Штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против России.