Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Приамурье Ан-24 доставлены в Москву

Фото: © РИА Новости/Дальневосточная транспортная прокуратура

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На борту самолета находились 48 человек, все они погибли.

Бортовые самописцы потерпевшего крушение в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» доставлены в Москву. Как сообщается в Telegram-канале Росавиации, в ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступят к расшифровке устройств.

Трагедия произошла 24 июля. Сначала земля потеряла связь с воздушным судном, затем спасатели обнаружили место падения — в 15 километрах от аэропорта. Вместе с экипажем на борту находились 48 человек, никто не выжил. В Амурской области объявлен трехдневный траур.

Тела погибших извлечены из-под обломков. Среди них, по данным МИД России, были два иностранных гражданина — из Белоруссии и КНР. Ситуационно-кризисный центр, территориальные департаменты и Представительство МИД России в Благовещенске в данный момент работают совместно с дипмиссиями двух стран, структурами МЧС, Росавиации и региональными властями.

Росавиация и Ространснадзор инициировали внеплановую проверку авиакомпании «Ангара». Особое внимание будет уделено соблюдению федеральных авиационных правил, техническому обслуживанию и подготовке экипажа. У следователей две версии причин катастрофы — техническая неисправность и человеческий фактор. Ситуацию прояснят данные с бортовых самописцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родственникам погибших при крушении Ан-24 окажут психологическую помощь.

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