На место происшествия в Саратове прибыл глава МЧС России Куренков

Фото: Telegram/Оперативный штаб - Краснодарский край/opershtab23

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он выслушал доклады о ходе работ по ликвидации последствий хлопка газа.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место происшествия в Саратове. Он выслушал доклады о ходе работ по ликвидации последствий хлопка газа. В их числе — обрушение многоквартирного дома, пострадавшие и погибшие.

После хлопка газа в многоквартирном доме в Саратовской области 26 июля объявили днем траура. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Глава ведомства лично пообщался со спасателями, уточнив детали и особенности поисково-спасательной операции. Каждые полчаса объявляется „минута тишины“: работы прерываются, чтобы услышать возможные призывы о помощи», — сообщили в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что кинологи обследуют завалы повторно. Воздушные суда МЧС готовы при необходимости провести санитарно-авиационную эвакуацию.

«Обстановка сложная, в связи с этим необходимо продолжить проведение работ в сменном режиме и строгом соблюдении требований безопасности», — заявил Куренков.

Он дал оперативному штабу и губернатору региона несколько поручений. Дела первостепенной важности — обеспечить своевременное информирование населения о прогрессе в ликвидации ЧС и комплексную медицинскую помощь пострадавшим.

Глава МЧС также поручил проконтролировать работу пунктов временного размещения. Эвакуированные жильцы должны быть обеспечены горячим питанием, иметь доступ к детским комнатам и работникам социальных служб. Кроме того, каждому будет оказана медицинская и психологическая помощь.

«Под обрушение попало более 30 квартир. Организована работа горячей линии — обратились 77 человек. В пункте временного размещения 11 человек», — сообщил Бусаргин.

Жильцы получат возможность попасть в уцелевшие квартиры по окончании комплексной проверки здания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших при хлопке газа в Саратове возросло до шести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.