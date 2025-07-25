Трамп возобновил поставки ПВО Украине после звонка из Польши

Фото: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Shawn White

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Решение было принято после обращения Варшавы по поводу обстрела дипмиссии в Киеве.

Президент США Дональд Трамп одобрил возобновление поставок систем противовоздушной обороны Украине после обращения польской стороны. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на американские и европейские источники.

Поводом стал звонок главы МИД Польши Радослава Сикорского спецпредставителю Трампа Киту Келлогу. Сикорский указал на повреждение польского посольства в Киеве в результате ракетного удара.

«Он приказал Келлогу связаться с главой Пентагона Питом Хегсетом, чтобы возобновить поставки Киеву», — отмечает издание.

После разговора Трамп изменил свою позицию, и уже через четыре дня Пентагон отправил первую партию ракет для комплексов Patriot. Спустя девять дней он объявил о новой помощи Украине в размере десяти миллиардов долларов на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

«К концу той недели на Украину уже прибыли система ПВО Patriot и дополнительные перехватчики благодаря сделке с Германией», — заключает Telegraph.

Ситуация с посольством вызвала обеспокоенность Варшавы и повлияла на пересмотр политики Белого дома в отношении поставок вооружений Киеву.

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