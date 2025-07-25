Фото: Reuters/Eduardo Munoz

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Власти КНР считают, что Соединенные Штаты заинтересованы в чем угодно, только не в содействии политическому урегулированию войн.

Учитывая, что США являются постоянным членом Совета Безопасности, им должно быть стыдно за свои слова и поступки. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

«Как постоянному члену Совета Безопасности, Соединенным Штатам должно быть стыдно за свои слова и поступки», — сказал Шуан.

Он объяснил, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому конфликту. Иными словами, республика всячески добивалась мира и содействовала переговорам.

«Китай, как всегда, будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса», — добавил Шуан.

Представитель КНР акцентировал внимание на том, что Китай никогда не был ни инициатором, ни сторонником украинского кризиса. Следовательно, власти не поставляли ни одной из сторон конфликта смертоносное оружие.

«Мы призываем американскую сторону прекратить перекладывать вину друг на друга и сеять раздор по вопросу Украины, а вместо этого предпринимать конкретные усилия для прекращения огня, остановки войны, содействия миру и переговорам», — заявил дипломат.

По мнению китайской стороны, США интересует все, что угодно, только не содействие политическому урегулированию войн и конфликтов. Штаты предпочитают пользоваться возможностью и нападать на другие государства, а также подавлять их в собственных интересах, заключил Шуан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Китае отреагировали на угрозы НАТО захватить Калининград.

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