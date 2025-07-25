«Самое необходимое»: жители Саратова приносят гуманитарную помощь для эвакуированных жильцов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Соседи принесли товары первой необходимости и игрушки для семей с детьми.

Жители Саратова приносят к пункту временного размещения гуманитарную помощь для жильцов, которые были эвакуированы из обрушившегося дома. Неравнодушные соседи рассказали 5-tv.ru, что, услышав хлопок, не могли себе представить столь ужасных последствий.

По словам местных жительниц, сначала никто не придал значения громкому хлопку. Ситуация изменилась, когда в СМИ появилась информация о разрушениях и погибших.

«Мы с нашими соседями решили собрать гуманитарную помощь — кто-то помогал деньгами, кто-то вещами. Мы все это собрали, организовали. Купили все самое необходимое», — рассказала 5-tv.ru одна из соседей.

Девушки привезли воду, предметы гигиены, постельное белье и прочие товары первой необходимости. Для эвакуированных семей с детьми — игрушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дом в Саратове, где произошел хлопок газа, построен не так давно. В причинах и последствиях трагедии предстоит разобраться следствию.

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