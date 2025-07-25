«Город идей»: предложения москвичей помогают преображать столичные пространства

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Во дворах появились детские, спортивные комплексы, пространства для домашних животных и многое другое.

Более 1350 предложений горожан, направленных на преображение столичных территорий, воплотились в жизнь с момента открытия в 2021 году сферы «Благоустройство» на платформе «Город идей».

Оригинальные детские площадки

На улице Медынской (дом 2, корпус 2) появилась детская площадка с ярко-красным автобусом, где ребята могут примерить на себя роль водителя. Игровая зона оборудована лавочками для родителей и оригинальной скамейкой в форме черепахи.

Еще одна привлекательная территория появилась в Тихвинском переулке. Многофункциональный комплекс с виражными горками и лазательными элементами оборудовали для развития у детей ловкости и координации.

Пространства для домашних животных

Площадка для дрессировки собак проекта «Питомцы в Москве» открылась на Туристской улице благодаря предложению жителя на платформе «Город идей». Ее оборудовали разнообразными элементами, позволяющими выполнять как базовые, так и сложные упражнения.

Особенность площадки — специальные конструкции для развития физической формы животных: горки в форме буквы А, тренировочные бумы для отработки баланса и координации, а также специальные шины для укрепления мышц. Все элементы выполнены с учетом безопасности и комфорта питомцев.

Спортивные комплексы во дворе

Благодаря еще одной идее москвича современный спортивный комплекс с профессиональными тренажерами для силовых тренировок и кардионагрузок появился на улице Недорубова (дом 26). Жители ближайших домов получили возможность заниматься боксом, выполнять различные упражнения и поддерживать физическую форму в комфортных условиях.

Пресс-служба префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы

По инициативе горожан на Базовской улице был благоустроен парк, который стал популярным местом отдыха. В нем оборудовали спортивную площадку с турниками и боксерскими грушами, установили детские игровые комплексы с домиками и лазательными элементами, а также сделали две специализированные зоны для дрессировки собак.

Во дворе дома 31 на Подольской улице установили новые теннисные столы, заменили оборудование детских площадок и добавили комфортные качели-гнезда для отдыха. На территории у дома 18, корпуса 2 на Беломорской улице высадили растения, а возле дома 7б на улице Астрадамской установили урну и удобную скамейку.

Комфортная инфраструктура для водителей

Жители столицы также оставляют предложения по развитию транспортной инфраструктуры города. Так, в районе Косино-Ухтомский городские службы провели комплексное благоустройство территории возле станции метро «Лухмановская». Рядом организовали удобную парковку на 160 мест, где продуманная система подъездов и маневрирования обеспечивает комфортные условия для автомобилистов.

Новое пространство создано с учетом современных стандартов благоустройства и транспортного планирования, а организованная парковка помогает решить проблему хаотичной стоянки автомобилей. Инфраструктурные изменения гармонично учитывают потребности владельцев автомобилей и пешеходов, формируя комфортную городскую среду для всех категорий жителей.