Решение, которого так ждали: что будет после снижения ключевой ставки ЦБ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Изменения повлияют, в том числе, на строительную отрасль.

Сегодня принято решение, которого ждали миллионы россиян. Центробанк снизил ключевую ставку сразу на два пункта — до 18%. Это стало возможным благодаря укреплению рубля и замедлению темпов инфляции. Изменения повлияют на жизнь обычных людей и на бизнес. Прежде всего, на строительную отрасль.

Какие прогнозы по дальнейшему снижению дают эксперты и что будет с ценами — выяснил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Психологический рубеж пройден: ключевая ставка снова ниже 20%. В Центробанке не скрывают оптимизма: инфляция, по словам регулятора, снижается быстрее, чем ожидалось.

«Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до уровня 18% годовых. Инфляция снижается, в том числе в устойчивой части. Потребительский спрос постепенно замедляется, кредит растет сдержанными темпами. Все это позволяет нам продолжить снижать ключевую ставку», — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Экономика должна быть экономной» — к советскому лозунгу теперь можно прибавить «… и подаваться охлажденной». Ведь именно с перегревом, который разгоняет цены, собирались бороться в ЦБ.

Почти два года ставку планомерно повышали, семь месяцев она держалась на историческом максимуме в 21%. Но инфляция сейчас все равно выше 9%, как и в прошлом году.

«Годовая инфляция замедлилась до 9,2%, и с учетом текущей динамики цен, мы понизили прогноз до 6-7% на конец этого года. Разброс темпов роста цен по основным группам товаров и услуг, а также по регионам несколько снизился. Но он еще значительно выше, чем в тот период, когда инфляция была низкой», — добавила Набиуллина.

Ключевую ставку неспроста называют главным инструментом финансовой политики. Она влияет на всю экономику. Дешевые кредиты позволяют бизнесу вкладываться в развитие, дорогие — наоборот. Два года российский ВВП рос быстрее мировых темпов, теперь же его по-настоящему «остудили».

«Средства предприятий всех, и малого бизнеса, и индивидуальных предпринимателей, и крупного бизнеса, собственные средства — исчерпаны. И все показатели нам это демонстрировали. Показатель готовности инвестировать, делать капиталовложения крупных предприятий упал ниже 40% относительно прошлого года», — отметила кандидат экономических наук Инна Литвиненко.

Но речь не только о сухих цифрах статистики. Миллионы жителей нашей страны смогли купить новые квартиры, пока ипотека была доступной. Ставка за 20% большинству россиян не по карману. И вот результат: за первые шесть месяцев этого года объем продаж на рынке недвижимости сократился почти на треть.

«Из-за высокой ключевой ставки ипотечные сделки почти ушли с рынка. Для строительной отрасли, которая всегда огромный плюс получала за счет тех же льготных ипотек, это проблема», — рассказал член Международного союза экономистов Игорь Диденко.

Под угрозой то, что толкало нашу экономику вперед. Яркий пример — промышленность. Три автогиганта — КамАЗ, АвтоВАЗ и ГАЗ — планируют перейти на четырехдневную рабочую неделю. Потому что спрос на машины падает — дорогой кредит.

Правительство вынуждено вмешиваться: поддерживать ключевые отрасли субсидиями, льготными кредитами и специальными программами. За счет бюджета помогают сельскому хозяйству, инвестируют в важные инфраструктурные проекты. Но ресурсы государства не безграничны. Владимир Путин еще в декабре намекал руководству Центробанка: решения по ключевой ставке могли бы быть более прозрачными.

«Они обсуждают это на совете директоров, на своей „комсомольской ячейке“, и в ходе дискуссий принимают окончательное решение. Но надеюсь, что оно будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня», — отмечал президент РФ Владимир Путин.

И все же ключевой поворот, кажется, сделан. В Центробанке заявляют, что ждут роста инвестиций. И готовы снижать ставку дальше, если позволит инфляция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.