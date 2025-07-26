Нарушения правил и сомнительные сотрудники: как работает авиакомпании «Ангара»

Фото, видео: © РИА Новости/Администрация г. Тында; 5-tv.ru

У разбившегося борта Ан-24 был сертификат летной годности до 2036 года — несмотря на то, что самолет четыре раза попадал в инциденты.

После крушения Ан-24 в Амурской области прокуроры проверяют квалификацию диспетчеров. В Росавиации пообещали тщательно разобраться в причинах трагедии. Среди основных версий — ошибка пилотирования и техническое состояние воздушного судна.

Установить истину должна помочь расшифровка черных ящиков. Они повреждены, но пригодны для изучения. Сейчас самописцы на пути в Москву. А на месте падения лайнера специалисты изучают обломки. О том, что известно к этой минуте, — в репортаже корреспондента «Известий» Евгения Подтергеры.

Диаметр падения обломков — больше гектара. В момент столкновения со скалой 25-метровый самолет буквально разорвало на куски.

Оперативный лагерь разбили примерно в трех километрах от места трагедии, это максимально близкая точка, куда можно проехать на машине. Дальше спасатели работают в условиях плотной амурской тайги. К самолету прорубили просеку, по которой смогла пройти тяжелая техника.

К поискам подключились добровольцы. Местные жители на квадроциклах и пешком, квадрат за квадратом, обследуют территорию — ищут обломки и тела погибших.

«Волонтеры, жители и все неравнодушные граждане нашего города предложили свою помощь по организации временного пункта содержания, а также помощь в поисках самолета и помощь родственникам погибших», — поделилась волонтер Ирина Мудренко.

Результаты к вечеру — найдены бортовые самописцы. С повреждениями, но пригодные к расшифровке.

«Самописцы воздушного судна найдены. Планируем, что будут переданы в Следственный комитет в адрес комиссии, которая сформирована Межгосударственным авиационным комитетом», — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Но уже сейчас специально созданная комиссия при правительстве называет две основных версии трагедии: ошибка экипажа или неисправность самолета.

Компания «Ангара» регулярно нарушала правила полетов и эксплуатации воздушных судов. Здесь техническим обслуживанием самолетов занимались неквалифицированные кадры, а в документах о проверке рулевых агрегатов самолета Ан-24 эксперты и вовсе заподозрили подлог.

«Как минимум любое расхождение в записях технического обслуживания — это даже потенциально уголовно наказуемо. Потому что если произойдет отказ техники, какая-то трещина была превышена, и в полете она разрослась так, что элемент лопнул или сломался, и из-за этого произошла катастрофа — то это уголовное наказание», — отметил основатель сервиса безопасности полетов Андрей Патраков.

Разбившийся борт попадал в четыре инцидента и все равно имел сертификат летной годности до 2036 года. Как это возможно — легко понять. У «Ангары» — собственный инженерно-технический комплекс. Они обслуживают не только свои суда семейства «Антонов», но и самолеты сторонних компаний, по договорам. И весь этот авиабизнес может быть связан с бывшим губернатором Иркутской области Сергеем Ерощенко. По данным базы СПАРК, экс-чиновник — совладелец десятка компаний. Вот эта — продавала билеты на рухнувший Ан-24. Ерощенко, как сообщается, бенефициар компании.

В Хабаровске, Иркутске, Благовещенске и Тынде — стихийные мемориалы. Люди несут цветы и игрушки, на борту были дети.

Сегодня стало известно, что спасатели извлекли из-под обломков тела погибших. В Тынде развернут пункт временного размещения для близких, работают психологи.

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