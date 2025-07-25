Почти новый: дом в Саратове, где произошел хлопок газа, построен не так давно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/София Шустова; 5-tv.ru

В причинах и последствиях произошедшего будет разбираться следствие.

Число погибших во время взрыва газа в Саратове увеличилось до пяти. Среди них один ребенок. По словам очевидцев, в момент ЧП он находился на улице вместе с мамой. На него упала бетонная плита. Семь человек, которых достали из-под обломков, получили серьезные травмы. Их увезли в больницу. Еще столько же отправили на амбулаторное лечение. В регионе объявлен режим ЧС.

В эти минуты спасатели продолжают поиски людей, которые могут находится под завалами. Действовать приходится с большой осторожностью — есть угроза повторных обрушений. О том, что происходит прямо сейчас, расскажет корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Взрыв полностью уничтожил квартиры на четырех верхних этажах одного из подъездов. Момент происшествия попал на камеры наблюдения, установленные в соседних зданиях.

На этих кадрах видно, что квартиры, расположенные ниже, тоже пострадали: стена словно откололась от дома по всей высоте.

«Сначала подумали, может что-то взорвалось во дворе, может быть машина, может что-то у кого-то в частном секторе. Вышли и увидели, что произошло. По сути на моих глазах, потому что вышли, и все еще сильнее начало рушиться», — рассказала очевидец София Шустова.

Жильцов эвакуировали, на месте работают спасатели. Там же и руководство региона, и начальство местного МЧС.

«Первоочередная задача — это оказать людям всю необходимую помощь. Определен пункт временного размещения. Есть погибшие. Окончательное их число можно будет сказать после полной разборки завалов. С завтрашнего утра начнется обследование здания. Поэтому на сегодняшний момент организована работа горячей линии, штаб. На месте находятся все службы, силы и средства для выполнения задачи», — рассказал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.



«По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Все жильцы дома эвакуированы. Взрывной волной повреждено остекление соседнего дома. Люди также эвакуированы в безопасную зону. На базе школы развернут пункт временного размещения. На месте происшествия работают психологи МЧС России. Всего к ликвидации последствий привлечено более 100 человек и 34 единиц техники», — рассказал и. о. начальника ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Костюк.

Сразу после проишествия из квартир эвакуировали и жителей соседних подъездов. Но после проверки им разрешили вернуться домой. А в том подъезде, где прогремел взрыв, продолжают разбирать завалы.

Предварительная версия ЧП — утечка газа. Это, а также масштаб повреждений, порождает вопросы к тем, кто строил дом. Его возвели в 2009 году, то есть он, по современным меркам, почти новый.

«Панельные дома служат от 50 до 100 лет. Конструкция достаточно надежная. Скорее всего, газовая магистраль, возможно, дала течь. И образовалось скопление газа», — рассказала эксперт по промышленному и гражданскому строительству Эльвира Ярыгина.

В том, почему произошла утечка, и как она привела к столь существенным последствиям, будет разбираться следствие.

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