«Под давлением»: экономист Беляев объяснил причины понижения ключевой ставки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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По мнению эксперта, ЦБ по-прежнему рассматривает инфляцию как главного противника.

Основная причина снижения ключевой ставки — инфляция. Об этом 5-tv.ru рассказал экономист Михаил Беляев.

Эксперт отметил, что ставка держалась на высоком уровне два года, но победить инфляцию так и не удалось. По словам Беляева, еще рано делать выводы о системном успеха, несмотря на формальное снижение инфляционных показателей.

Экономист сделал акцент на том, что решение ЦБ РФ — вынужденное. По словам Беляева, на регулятор давили эксперты и общество по причине недоступности потребительских кредитов для значительной части населения.

Беляев отметил, что существовал консенсус среди аналитиков, ожидавших конкретно такого снижения. Эксперты, способные дать точные прогнозы, в общем сошлись во мнении о снижении на 2%.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк планирует понижать ключевую ставку постепенно, ориентируясь на темпы снижения инфляции. Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что вклады останутся выгодным финансовым инструментом для граждан.

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