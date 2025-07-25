Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов жилого дома в Саратове
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Угроза обрушения сохраняется.
Тело пятого погибшего извлечено из-под завалов жилого дома в Саратове, сообщили в МЧС. Угроза обрушения сохраняется.
Режим ЧС регионального уровня объявили в Саратовской области. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», — сказал он.
Обрушение подъезда в Саратове из-за хлопка газа
В Саратове произошел хлопок газа 25 июля днем, из-за чего обрушился подъезд многоквартирного дома. Сообщается о погибших и пострадавших. На месте трагедии работают сотрудники спецслужб.
О газовом хлопке в жилом доме на улице Блинова, произошедшем примерно в 12 часов дня (в 11 по московскому времени), сообщили представители регионального управления МЧС России. Предварительно известно, что источник утечки был в одной из квартир на десятом этаже.
Последствием хлопка стало обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла.
От взрыва пострадал также сектор частных домов — повредилась облицовка построек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.