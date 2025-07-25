Таиланд ввел военное положение в некоторых провинциях на границе с Камбоджей

Фото: www.globallookpress.com/Gao Guojing

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Вооруженные атаки между странами начались 24 июля.

Таиланд ввел военное положение в восьми провинциях на границе с Камбоджей. Это следует из заявления военного командования пограничной обороны Таиланда в провинциях Чантхабури и Трат.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что обострение конфликта стран не затронуло курортные зоны.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей в 2025 году стал последствием длительного территориального спора. Он разворачивается вокруг древнего храмового комплекса Преах Вихеар и прилегающих к нему районов.

Начало конфликта

Вооруженные атаки начались 24 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях со стороны противника. Из-за обострения конфликта Таиланд отозвал своего посла из Камбоджи, а также объявил о высылке камбоджийского посла из Бангкока.

Камбоджийские власти уверенно настаивают на том, что тайские военные нарушили договоренности между странами тем, что установили колючую проволоку и запустили беспилотник. А также все вооруженные действия с их стороны были обусловлены самообороной.

Правительство Таиланда утверждают, что Камбоджа начала разведывательные операции, из-за чего отношения сторон стали более напряженными. Кроме этого, вооруженные силы противника применили артиллерию и реактивные системы залпового огня «Град».

За последние сутки страны обменялись взаимными обстрелы с применением тяжелого вооружения. В результате развернувшихся атак на приграничье было эвакуировано более 100 человек.

Жертвы и пострадавшие

По официальным данным Таиланда, с начала конфликта погибли по меньшей мере 15 человек, из которых 14 — мирные жители. Камбоджийская сторона не предоставляет точных чисел жертв, сообщая о меньших потерях среди гражданского населения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ООН проведут заседание в связи с обострением конфликта на юго-востоке Азии.

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