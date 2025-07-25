Путин упростил порядок возвращения в Россию граждан Молдавии

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Они смогут трудиться на территории страны без патента до 1 октября 2026 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который облегчает возвращение в страну граждан Молдавии, не оформивших свое правовое положение. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, молдавские граждане, въезжающие в Россию начиная с 1 октября 2025 года, в том числе через третьи страны, смогут узаконить свое пребывание. Для этого необходимо до 1 января 2026 года подать заявление в территориальное подразделение МВД.

Также в документе говорится, что до 1 октября 2026 года гражданам Молдавии разрешено работать в России без патента и вне зависимости от цели въезда. Однако обязательным условием является прохождение дактилоскопической идентификации.

В декабре 2023 года вступил в силу указ № 962, предусматривающий упрощение процедуры получения российского гражданства для лиц, проживающих в Молдавии, Белоруссии и Казахстане. А в апреле Путин упростил получение гражданства РФ для старообрядцев, которые приняли решение переехать из-за рубежа.

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