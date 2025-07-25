Песня «зашла»: Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артист мучался с выбором композиции для записи сборника.

Песня «Долго» в рамках трибьют-альбома «Любэ 35. Все опять начинается…» обрела новый голос. Композицию исполнит заслуженный артист РФ Леонид Агутин. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что участие в проекте было ему необходимо, но выбор песни для записи дался тяжело.

«У меня есть, конечно же, своя история, связанная с песней „Долго“. В начале мне предложили песню „Не смотри на часы“ — красивая, широкая, распевная. Но лучше Коли Расторгуева сделать эту песню невозможно, а делать совсем по-другому — тоже нелепо. Однако участвовать в трибьюте мне очень хотелось и было необходимо», — отметил Леонид Николаевич.

Он также поделился, что муки выбора песни случились из-за уважения, которое он испытывает к лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву и композитору Игорю Матвиенко. Побывав в гостях у автора песен музыкального коллектива, Агутин признался, что так и не смог решить, какую песню будет исполнять для записи сборника.

«Он говорит: „А что, мало песен у Коли Расторгуева? Вот, например, песня ‚Долго‘. Когда-нибудь слышал?“. Я говорю: „Честно? Нет“. И поставил мне песню в исполнении Николая Расторгуева и Людмилы Соколовой. Когда-то у меня была подопечная, великолепная певица. И вот так бывает иногда у авторов — они исполняют ее по-своему, но я сразу услышал, что я могу сделать ее по-другому, и понял, чем могу быть полезен в данном случае и что могу привнести», — добавил он.

Для работы над аранжировкой Агутин привлек Михаила Савина, который отличается джазовым звучанием в композициях. С ним артист сразу сошелся во взглядах на конечный результат. Стилизация Савина помогла треку приобрести звучание ретросаунда джазовой баллады.

Впервые «Долго» увидела свет в эфире шоу «Две звезды» в 2013 году. На передаче Расторгуев исполнил ее в дуэте с актрисой Екатериной Гусевой. Однако в новой версии трека Агутина лирический герой будет один.

После шоу песня была записана уже с участием другой исполнительницы. Слушатели на музыкальных платформах смогли оценить ее с певицей Людмилой Соколовой. Но Расторгуеву больше нравился вариант из эфира.

«С Катей вариант мне нравится намного больше — Соколова слишком профессиональна для подобных песен. Леня Агутин выбрал эту песню не зря: он артист чрезвычайно музыкальный, и значит, он понимал, что может с ней сделать. Если песня ему „зашла“, захотел сделать именно ее, то он ее „видит“. Мне было очень интересно ее послушать, ждал, пока она будет готова», — сообщил лидер «Любэ».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Олег Газманов перепел хит группы «Любэ» и назвал Расторгуева истинным голосом России.

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