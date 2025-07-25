+Причиной хлопка газа в Саратове могла стать утечка

Фото: 5-tv.ru

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Специалисты обследуют здание на предмет дальнейшего обрушения.

Возможной причиной хлопка в доме в Саратове могла стать утечка газа, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

«Предварительная причина — утечка газа», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что сейчас дом обследуют специалисты — на предмет дальнейшего обрушения. Для эвакуированных жителей организовали пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru писал, что о газовом хлопке в жилом доме на улице Блинова, произошедшем примерно в 12 часов дня по местному времени сообщили представители регионального управления МЧС России. Предварительно известно, что источник утечки был в одной из квартир на десятом этаже.

Последствием хлопка стало обрушение углового подъезда с седьмого по десятый этаж. В том числе в квартирах выбило стекла.

От взрыва пострадал также сектор частных домов — повредилась облицовка построек.

Представители МЧС РФ сообщили о трех погибших. По предварительной информации, в числе жертв есть один ребенок. Сведений о точном количестве пострадавших пока нет.

Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Помимо этого, проверку по факту произошедшего начала прокуратура.

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