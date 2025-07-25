ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился к местным жителям.

Два человека погибли и двое ранены в городе — спутнике ЗАЭС Энергодаре в ходе массированного артобстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Повреждения получила территория одного из многоквартирных домов и район театра „Современник“. В районе автостоянки повреждения получили припаркованные автомобили», — говорится в публикации.

Губернатор сообщил, что ЗАЭС продолжает работать в штатном режиме, безопасность главных объектов станции не нарушена.

Однако Балицкий предостерег местных жителей и просит не выходить на улицы, так как есть вероятность нанесения новых ударов со стороны боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Российские военнослужащие нанесли удар по штабу ВСУ в Херсоне. Как отметил глава региона Владимир Сальдо, объективный контроль подтвердил, что противник пытался эвакуироваться на автобусе. Транспортное средство также было уничтожено очередным ударом, спастись бегством украинским боевикам, вероятно, не удалось, хотя точных данных о числе погибших и раненых нет.

На кадрах, предоставленных Сальдо, показан автобус, который должен был увезти уцелевших, но не увез. По словам главы Херсонской области, украинские каналы молчат о случившемся. Это может говорить о существенных потерях и, соответственно, попытке скрыть эту информацию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.