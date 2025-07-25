Жара в большом городе: Петербург накрыл летний зной
Жара пришла в Петербург, в метро раздают воду
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Москву тоже ожидает возвращение настоящей летней погоды.
От экстремальной жары сейчас изнывает Петербург. В городе выше тридцати, действует желтый уровень погодной опасности.
Кондиционеры в автобусах не справляются. Температура в салонах стремится к тропической. Чтобы хоть немного освежиться, в метро бесплатно раздают воду. На пляже рядом с Петропавловской крепостью — очень многолюдно, хотя сегодня еще не выходной. Отступать из Петербурга жара пока не собирается.
В Москву тоже возвращается знойное лето. По прогнозам, зонты в ближайшие дни не пригодятся. А вот о головных уборах при выходе на улицу лучше не забывать.
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