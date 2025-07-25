Десять минут спасли жизнь: очевидец рассказала о хлопке газа в Саратове

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ранее в городе произошло обрушение подъезда из-за хлопка газа.

Если бы не случайность, то местная жительница могла бы умереть от последствий обрушения подъезда в Саратове, которое произошло из-за хлопка газа. Об этом сообщила сама свидетельница трагедии Анастасия в беседе с 5-tv.ru.

«Осколки и кирпичи вылетали на много метров. Вся улица Блинова была в осколках», — поделилась собеседница.

По словам Анастасии, она как раз забирала своего ребенка из детского сада недалеко от места происшествия. Женщина ждала, пока его к ней выведут. Это помогло спасти жизни обоих.

«Когда подошли на Блинова, а там весь пролет (дома. — Прим. ред.) обвалился. По счастливой случайности. Если бы с ребенком пошли бы на десять минут раньше, то неизвестно, что бы с нами даже было. Это ужас, я такого вообще никогда не видела», — рассказала Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Саратове в многоквартирном доме произошел хлопок газа. По предварительным данным, погибло три человека. Среди них есть ребенок.

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