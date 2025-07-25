«Произошло на глазах»: очевидица об обрушении многоэтажки в Саратове
В результате хлопка газа в доме в Саратове у соседнего здания были выбиты окна
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сейчас на месте работают 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники.
В результате хлопка газа в многоэтажном доме в Саратове у соседнего здания были выбиты окна. Об этом рассказала очевидец по имени София 5-tv.ru.
В момент ЧП девушка находилась в квартире, в соседнем доме.
«Взрыв был очень сильный. Сначала подумали, может что-то взорвалось во дворе, может машина, может у кого-то что-то в частном секторе. Вышли и увидели, что произошло. Произошло все на моих глазах, потому что по сути вышли — и все еще сильнее начало рушиться», — рассказала она.
Днем 25 июля в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове произошел хлопок газа. Здание обрушилось с десятого по первый этаж.
Сейчас на месте работают 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники. Идет поиск людей под завалами. Пока что неизвестно точное количество пострадавших.
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