Ракова рассказала о спасении ребенка в Филатовской больнице

Фото: Департамент здравоохранения г. Москвы

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Врачи удлинили кишечник младенцу с редкой врожденной патологией.

Врачи Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова провели уникальную операцию младенцу с тяжелыми врожденными патологиями органов желудочно-кишечного тракта, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ребенку потребовались две сложные операции. Сначала новорожденному восстановили целостность брюшной стенки, а когда малыш окреп, выполнили редкую операцию по удлинению кишечника.

«Мощный инфраструктурный каркас и профессионализм медиков позволяет нам не только выявлять патологии у малышей еще до их появления на свет, но и решать сложные клинические случаи. История маленького пациента ДГКБ им. Филатова — тому подтверждение. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую патологию еще на этапе внутриутробного развития. В первые сутки жизни малыш перенес операцию по коррекции дефекта брюшной стенки, а через год — уникальное вмешательство по удлинению кишечника», — сообщила Анастасия Ракова.

Врачи смогли полностью устранить непроходимость кишечника, улучшить пищеварительную функцию организма ребенка. В дальнейшем он будет наблюдаться в детском Гастроцентре при ДГКБ им. Н. Ф. Филатова.

Основной задачей новых детских центров лечения является обеспечение непрерывности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям с патологиями сердца и желудочно-кишечного тракта. Теперь благодаря созданию сети детских центров лечения необходимая помощь сконцентрирована в одном месте.