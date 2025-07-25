На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики

Фото: Reuters/Far Eastern Transport Prosecutor

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По факту авиакатастрофы Росавиация и Ространснадзор инициировали внеплановую проверку перевозчика.

На месте крушения пассажирского самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в районе Тынды Амурской области найдены бортовые самописцы. Черные ящики уже извлечены и переданы специалистам для расшифровки. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России.

«На месте катастрофы обнаружены бортовые самописцы, в ближайшее время их доставят в Москву для расшифровки», — говорится в сообщении.

Самолет следовал рейсом по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, на борту находились 48 человек. В результате крушения, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что этот Ан-24 за последние семь лет уже попадал как минимум в четыре инцидента. В частности, в мае 2022 года самолет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа генератора. В апреле того же года сработала система предотвращения столкновений при сближении с другим самолетом. Все эти случаи произошли в ходе регулярных рейсов авиакомпании «Ангара».

По факту трагедии Росавиация и Ространснадзор инициировали внеплановую проверку перевозчика. Особое внимание будет уделено соблюдению федеральных авиационных правил, техническому обслуживанию и подготовке экипажа.

Следствие рассматривает две основные версии крушения — техническую неисправность и человеческий фактор. Источники в авиационной отрасли не исключают, что решающее значение в расследовании будет иметь информация, извлеченная из черных ящиков.

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