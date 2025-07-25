Стратегический шаг: Mars прекратил выпуск шоколадных плиток «Коркунов» и Dove в России

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Компания пытается адаптироваться к текущим рыночным условиям.

Одинцовская кондитерская фабрика, принадлежащая американской корпорации Mars, прекратила выпуск шоколадных плиток под брендами «Коркунов» и Dove. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Решение объясняется оптимизацией бизнес-модели и желанием повысить эффективность использования ресурсов. В Mars отметили, что производство будет сфокусировано на более популярных у российских потребителей категориях, таких как шоколадные конфеты и мини-плитки Dove Promises и «Коркунов» Pure Choco.

Компания подчеркнула, что это стратегический шаг, направленный на адаптацию к текущим рыночным условиям. Основное внимание теперь будет уделено продуктам, которые демонстрируют стабильный спрос на рынке и соответствуют предпочтениям покупателей.

Mars — одна из крупнейших международных компаний в сфере продуктов питания и кондитерских изделий. Ее штаб-квартира расположена в городе Маклин (штат Вирджиния, США). Помимо брендов Dove и «Коркунов», в портфеле корпорации также находятся Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, Orbit, а также корма для домашних животных Whiskas и Pedigree.

Производственные изменения на российском рынке не затронут выпуск других популярных марок компании. Mars продолжит работу в стране, адаптируясь к предпочтениям и ожиданиям потребителей.

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